1º de Agosto obrigado a vencer no Huambo

O 1º de Agosto bate-se hoje com o Recreativo da Caála, no Estádio Mártires da Canhala, na sequência da 21ª jornada do Girabola 2019/20. Numa possível vitória, os rubro-negros regressam ao comando da maior festa do futebol angolano com 45 pontos e relegam o Petro de Luanda para a segunda posição. Os militares venceram os caalenses na primeira volta por quatro bolas sem resposta.

Deste modo, os tetracampeões nacionais são os favoritos, mas não podem relaxar, uma vez que o Recreativo da Caála vem de uma derrota. Por esta razão, vai dar o máximo para sair da partida com os três pontos na bagagem.

Outras partidas: No Estádio do Ferrovia, o Desportivo da Huíla mede forças com o Sporting de Cabinda, a partir das 15:00. O Progresso do Sambizanga recebe o Williete de Benguela, no “tapete” verde do Estádio dos Coqueiros, às 16:00. Amanhã, no encerramento da jornada, o Recreativo do Libolo defronta o Ferrovia do Huambo, no mesmo horário.

Em caso de vitória, os libolenses ascendem ao quarto lugar com 31 pontos, relegando a Académica do Lobito à quinta posição. Ainda assim, os libolenses não terão a vida facilitada porque o Ferrovia está na luta para não descer de divisão. Por isso, vão apresentarse fortes para surpreender o adversário, que já venceu o Campeonato Nacional por quatro vezes.