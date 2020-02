Apresentado Conselho para Superbrands Angola 2020

Um total de 15 profissionais das áreas de comunicação e marketing que integram o Conselho Superbrands Angola 2020 foram apresentados na semana, finda em Luanda. A iniciativa, que vai na sua 8ª edição no mercado nacional, deriva de uma organização internacional independente que se dedica à identificação e promoção de Marcas de Excelência em 89 países. O Conselho de 2020 é marcado pela diversidade, integrando profissionais das áreas de comunicação e marketing com funções de primeira linha em empresas agências e meios de comunicação social.

A eleição das Superbrands – Marcas de Excelência – é obtida de forma idónea, independente e transparente, em duas fases, sendo a primeira através de um “Estudo ao Consumidor” desenvolvida por uma empresa de estudos de mercado e, seguidamente, o Conselho Superbrands, classifica, através de uma visão profissional, as marcas mais valorizadas pelo consumidor. Pedro Diogo Vaz, sénior partner da Superbrands, destaca que “o sucesso do projecto Superbrands é também fruto da diversidade e idoneidade dos profissionais que marcam presença no Conselho, permitindo uma crescente afirmação da credibilidade do processo de avaliação e selecção das marcas de excelência”.

Segundo Diogo Vaz, para a edição de 2020 a organização decidiu “seguir o mesmo modelo de seleção de profissionais, aportando uma visão 360º de todo este grande mundo das marcas”. Em 2020, a Superbrands lança duas grandes iniciativas, a “Brands Academy e o programa televisivo Supermarcas”, que passam a ser duas grandes novidades para o mercado.

Segundo os promotores, a Brands Academy assumir-se-á como uma plataforma de enriquecimento de conhecimento para equipas e profissionais que pretendem desenvolver conhecimentos específicos nos temas das marcas, do marketing e da comunicação. O programa de televisão prometido chega em parceria com a TPA e quando se tornar realidade será um programa sobre marcas, publicidade e parketing, esperando-se que proporcione uma visão mais abrangente sobre como funciona o mundo das marcas e o seu impacto no plano social e económico.