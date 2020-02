Editorial: O fim do guia

Felizmente há ainda gente no sector da Educação que se preocupa com os alinos e com o futuro do país. Nesta edição, na página 10 trazemos uma reportagem que mostra como algumas pessoas ainda se preocupam com a qualidade da educação e do educador (professor) e como o quadro é mesmo mau. Há gente a assaltar uma nobre profissão unicamente pelo dinheiro, sem qualquer interesse nos méritos da profi ssão e nos alunos, e muito menos preocupação com os estragos que o seu comportamento causa em gerações sucessivas.

E o Estado, este também não consegue criar mecanismos de peneira para a sua própria defesa, porque ainda não percebeu que estilhaçando-se a educação e o ensino estilhaçasse o país. Os meninos de hoje, há que perguntar-lhes, que imagem têm da fi gura do professor?