ENDE efectua 800 novas ligações no Zaire

A Empresa Nacional de Distribuição de Energia Eléctrica (ENDE) efectuou, de Janeiro até a presente data, 800 novas ligações domiciliares, das mil e 885 previstas até final deste ano, na cidade do Soyo, província do Zaire. A informação foi prestada ontem, Sábado à Angop, naquela cidade, pelo encarregado da rede local de baixa-tensão, José Russo Filipe, que apontou os bairros 1º de Maio, Kunga-Yenguele, Paróquia, Bundila e Kamy como os beneficiários. Este projecto da extensão da energia eléctrica da rede nacional, segundo a fonte da ENDE, enquadrase no plano do Ministério da Energia e Águas e teve o seu início em 2018, a cargo da empresa PowerGol.

O referido programa, segundo ainda José Russo Filipe, inclui a instalação de oito Postos de Transformação (PT), sendo três com a potência de 250 Kvas e cinco de 630 Kvas, dos 30 que constam do projecto, assim como a construção de redes de baixa e média tensão. Com as 800 novas ligações, a ENDE no Soyo passa a controlar 11 mil e 300 clientes, entre entidades colectivas e singulares, incluindo estabelecimentos públicos, privados e outros objectivos económicos. A cidade do Soyo e arredores consomem, actualmente, 34 Megawatts dos 54 MW de potência que desde Dezembro de 2016 recebe da rede eléctrica nacional, beneficiando apenas 30 por cento dos 208 mil e 497 habitantes desta localidade.