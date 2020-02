Grande Prémio Orped “corre” no município de Viana

O presidente da Organização e Promoção de Eventos Desportivos, Bruno Casimiro, fez saber ontem a O PAÍS que a primeira prova do torneio Orped BCI em ciclismo disputa-se de 29 deste mês a 1 de Março próximo, às 9:00. Bruno Casimiro assegurou que o torneio será realizado na estrada de Catete, município de Viana, porém, será uma prova de fundo. De acordo com o responsável, a primeira etapa terá a distância de 125 quilómetros. Assim sendo, a partida vai ser dada no Km 32, defronte ao Restaurante na Brasa, com chegada no mesmo local. Referiu ainda que a segunda etapa será disputada na Marginal de Luanda e terá uma distância de 30 quilómetros.

A etapa terá como ponto de partida o Ministério dos Petróleos e término no mesmo local e será uma prova de circuito fechado. Bruno Casimiro garantiu que as condições estão asseguradas para o êxito da competição. Amadores do Cicloturismo (ACT), BAI Sicasal Petro de Luanda, Clube de Ciclismos da Centralidade do Kilamba (CCCK), Gicate Scott Bike Team, Kambas do Pedal de Luanda (KPL), Malucos da Bike, LinkConnection e RV Racing são as equipas que vão participar no certame. Os ciclistas do Petro de Luanda partem como favoritos, porque reúnem maior experiência na prova