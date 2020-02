No lançamento do produto e solução da Huawei em Londres, Ryan Ding, Diretor Executivo do Conselho e Presidente de Carrier BG da Huawei, fez uma palestra intitulada “5G, Traga Novo Valor”. Ding lançou o novo 5G da Huawei produtos e soluções e lançou o Programa de Inovação para Parceiros 5G. Esses esforços visam construir um ecossistema 5G próspero e tornar 5G um sucesso comercial.

O 5G se desenvolveu além da imaginação em termos de implantação, ecossistema e experiência, diz Ding, e as redes são a base para os negócios de 5G. Até agora, a Huawei recebeu 91 contratos comerciais de 5G e embarcou mais de 600.000 unidades de antena ativa 5M massiva MIMO (AAUs). Como fornecedora líder global de 5G, a Huawei está comprometida em desenvolver as melhores soluções de ponta a ponta de 5G. Isso incluirá a estação base 5G de maior desempenho do setor, compatível com todos os cenários e a Blade AAU com o mais alto nível de integração do setor. O Blade AAU pode funcionar em todas as bandas de frequência abaixo de 6 GHz e suportar redes 2G, 3G, 4G e 5G. Isso aborda a questão do espaço limitado para instalação da antena e reduz o custo total de propriedade (TCO) em mais de 30% quando comparado às soluções existentes. A Huawei também é o primeiro fornecedor do setor a fornecer módulos 5G industriais para aplicações verticais.

Com o 4G, as pessoas podem compartilhar seus vídeos e vozes. No entanto, com a largura de banda ultra alta oferecida pela 5G, as pessoas poderão desfrutar de experiências imersivas de AR e VR, permitindo transmitir seus pensamentos e sentimentos como nunca antes. Essas experiências surpreendentes criarão um novo valor incrível. À medida que a banda larga móvel aprimorada (eMBB) amadurece em 5G, os serviços de vídeo de alta definição impulsionarão o crescimento maciço dos serviços B2C em 5G. Os serviços 5G B2B também mostraram um enorme potencial. A Huawei e algumas operadoras lançaram documentos técnicos 5G em conjunto e exploraram aplicativos B2B para impulsionar o aplicativo 5G em vários setores. No evento de lançamento, Ryan Ding mostrou ao público a mochila de transmissão ao vivo recentemente lançada pela Huawei. Esta mochila, incorporada com um módulo 5G, facilita a transmissão ao vivo.

Ding enfatizou que, na era 4G, praticamente todas as operadoras forneciam a mesma experiência de rede. No entanto, na era 5G, as operadoras podem fornecer experiências diferenciadas e cobrar dos usuários com base em mais métricas, incluindo volume de dados, latência, largura de banda e número de dispositivos conectados. Isso torna possível monetizar 5G. É fundamental que as operadoras redefinam seus modelos de negócios 5G agora.

A Huawei e seus parceiros globais trabalharam juntos em vários projetos 5G, cobrindo muitos domínios, incluindo novas mídias, campus, saúde e educação. No evento, Ryan Ding lançou o Programa de Inovação de Parceiros 5G, testemunhado por muitos parceiros da indústria da Huawei. Por meio desse programa, a Huawei planeja investir US $ 20 milhões em aplicativos 5G inovadores nos próximos 5 anos, contribuindo para um próspero ecossistema 5G e acelerando o sucesso comercial do 5G.

