Polícia apresenta ladrões de euros no Lubango

Dois cidadãos supostamente envolvidos no roubo de nove mil e 500 euros e 90 mil Kwanzas, assim como diversos documentos, a duas cidadãs de nacionalidade portuguesa, na Terça-feira, em plena via pública, com recurso a uma faca, foram detidos na Sexta-feira e apresentados publicamente ontem no Lubango pela Polícia Nacional.

Em declarações à imprensa o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior na Huíla, Manuel Halaiwa, disse que a detenção dos supostos criminosos foi possível somente através das denúncias feitas pelas vítimas. Explicou que os cidadãos supostamente envolvidos na prática deste roubo, com recurso a uma faca, no Bairro Comercial, ameaçaram e subtraíram de forma violenta o valor monetário que estava no interior de duas mochilas que as mesmas levavam, assim como dois telemóveis, passaportes, cartas de condução, entre outros documentos. Referiu que os meliantes estavam a desfrutar do dinheiro, tanto mais que viajaram para a província do Namibe, fizeram compras de diversos bens e trocaram os Euros nos mercados informais.

“Os supostos autores vão ser apresentados ao Ministério Público que, em conformidade com a lei, os vai responsabilizar criminalmente”, referiu. Um dos acusados, de 19 anos de idade, explicou que saiu de casa com o amigo com o instrumento cortante e ao passarem numa das ruas da cidade, pelas 22 horas, depararam-se com as duas senhoras portuguesas, as “assustaram” e subtraíram as pastas com os valores monetários.