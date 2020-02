Zozi Tunzi, Miss Universo 2019: Uma semana para recordar na África-do-Sul

A Miss Universo 2019 nasceu em Tsolo, há 26 anos. No penúltimo Sábado, voltou à cidade natal com a cabeça encimada pela coroa mais poderosa da indústria de beleza.

Foi recebida com amor de milhares. Arrepios, lágrimas, sorrisos, risos, gargalhadas, palmas e assobios foram algumas das mais fortes reacções à chegada da actual Miss Universo ao território sul-africano, sensações e reconhecimento que lhe permitirão continuar certa na missão assumida. Em uma semana na Áfricado-Sul, entre diversas actividades que protagonizou, foi consagrada embaixadora da Samsung, deixando compromissos marcados para estar de volta ao seu país brevemente, no dia 18 de Abril de 2020, em Joanesburgo.

Zozi Tunzi na África-do-Sul: O regresso a casa da Miss Universo 2019 Zozibini viveu uma jornada incomparável durante a semana passada, tendo dito no Dia de São Valentim, em entrevista no canal sul-africano SABC3, “estou genuinamente feliz! Em Nova Iorque, recebi muito amor mas, aqui é incomparável!” “Desde que aterrei, sentir o carinho do povo sul-africano, o espírito e sabores da África-doSul, vocês podem ver o brilho de felicidade que tem estado presente no meu olhar, no meu rosto”, transmitiu Zozi Tunzi. “Ao ver meninas sentadas nos ombros ou colo dos pais com coroas nas cabeças, a gritarem por mim, revelou-me que estou no caminho certo, o que estou a fazer significa muito para várias pessoas”, reflectiu. O reencontro com a sua nação teve inúmeros momentos marcantes, levando Zozibini às lágrimas, quer ao dançar com a sua avó, ou ao ser homenageada no estádio do distrito de OR Tambo, em Cabo Oriente. Nos vídeos publicados no canal do Youtube da organização Miss Universo sobre o regresso a casa da diva Zozi Tunzi, esta revelou ter imensas saudades da sua terra, dedicando um parênteses às relíquias gastronómicas sulafricanas. Dois meses de mandato têm sido o preencher de páginas em branco na sua vida. Quando acorda, Zozi tem noção de quão bem deve escrever cada página, não por si, mas por todos que representa. O seu cabelo e corte radical, exemplo de afirmação pessoal, foi descrito como “a coroa por baixo da coroa”. Zozibini adorou a descrição, “é, de facto, a minha coroa. Estou felicíssima por exibilo ao mundo.” A aceitação total estará comprovada quando as pessoas pararem de lhe perguntar: “porquê que escolhes usar o teu cabelo dessa forma?” Porque, “temos de celebrar quem somos e, o meu cabelo é assim”, disse, sorrindo. O itinerário feito na tour pelo seu país contemplou cultura, tradição, arte e educação, permitindo à Miss Universo 2019 dar e receber infinitos abraços, espalhando a sua mensagem, a crença inabalável na aceitação da diferença.

A recepção de uma diva e heroína nacional No aeroporto OR Tambo, em Joanesburgo havia uma faixa onde se lia “Bem-vinda Rainha Zozi”, combinando com o tapete vermelho estendido para a Miss Universo 2019 e, centenas de pessoas aguardavam-na no interior do recinto. Em declarações ao canal SABC News, Zozi Tunzi afirmou que, quando se candidatou para o concurso Miss África-do-Sul “não foi porque eu achava que era a mulher mais bonita no país”. Zozi tinha outro objectivo, pois dedica-se a bases sociais e queria

dar mais às causas em que acredita, “porque tenho uma mensagem a transmitir e, o concurso dar-me-ia a voz e palcos para o fazer.” Simbolizando o espírito nacional, a diplomata do Ministério da Cultura e Artes, anunciou: “a coroa é de todos nós, somos todos Miss Universo! Obrigada por dares-nos um motivo de orgulho, um motivo para nos envaidecermos”. No segundo dia da sua passagem por casa, a Miss Universo 2019 foi convidada a sentar-se na poltrona favorita de Nelson Mandela, na casa do herói mais estimado pela nação sul-africana. Dias depois, Zozibini Tunzi foi recebida pelo Presidente da Re

pública Cyril Ramaphosa, que a homenageou no discurso do estado da nação 2020. Tunzi está focada no seu mandato porque, “ser Miss Universo, muito mais do que beleza, é uma posição de liderança, que dá poder às ocupantes do cargo, possibilitando-lhes dar poder a muitas mais mulheres, influenciando-as.”

De onde emergimos, para onde vamos Zozibini Tunzi nasceu numa das zonas mais pobres da Áfricado-Sul. Apesar disso, focou-se no que queria para a sua vida de adulta e apostou sempre nos estudos, conciliando com a carreira de modelo. Licenciada em Relações Públicas, participou no ano passa

do no concurso Miss África-doSul e venceu, representando o seu país na competição mundial Miss Universo, que ocorre anualmente há quase sete décadas, pódio que também avassalou. Em Tsolo, a Miss Universo visitou a sua escola primária, sendo surpreendida pelos colegas da altura da iniciação na trajectória estudantil. Com eles, cortou o bolo que tinha a inscrição “esta

mos orgulhosos de ti, Zozi”. A Miss Universo foi homenageada na biblioteca de Nkosi Mtshazi, retratada num mural. Por defender o ensino com qualidade e porque “toda a gente sabe que eu adoro ler, adoro livros”, Zozi estima o gesto. Espera que sirva de incentivo, para que crianças e adolescentes, ao verem a sua imagem desenhada na parede, mural, frequentem a biblioteca com maior assiduidade, lendo nesse espaço que é um refúgio inestimável e indispensável. Dos livros para os ecrãs, o roteiro da sua estadia foi cronometrado milimetricamente, permitindo-lhe visitar várias cidades, Cabo Oriental, Cidade do Cabo, Joanesburgo, dominando os holofotes em dezenas de eventos mas também, dando múltiplas entrevistas. No canal SABC News, a Miss Universo 2019 relembrou a dimensão do seu mandato, pois “na vida, todos vivemos situações em que sentimos não pertencer em certos grupos ou lugares, sentimo-nos excluídos, postos numa caixa.” Portanto, para si, ter vencido e usar a coroa desde o dia 9 de Dezembro de 2019, expressa “inclusão. E, não somente das mulheres negras, inclusão de todos os que já se sentiram marginalizados”, salientou.