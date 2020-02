Angola em Genebra na 43ª Sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações unidas

A sessão vai examinar, dentre outros, relatórios relacionados com a deficiência, tortura, meio ambiente, dívida externa, venda e exploração de crianças, albinismo, direito à alimentação e cultura, privacidade e alojamento condigno. A sessão de abertura contará com a presença de, entre outras entidades, do presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Tijjani Muhammad-Bande, do secretário-geral da organização, António Guterres, de Chefes de Estado e de Governo ou seus representantes, e da alta-comissária do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos(CDH), Michalle Bachelet. O encontro terá igualmente a presença dos países da CPLP, cujas intervenções incidirão sobre os painéis ligados às comemorações dos 30 anos da adopção da Convenção sobre os Direitos da Criança e do 25º aniversário do Programa de Acção de Beijing sobre a Mulher.

Angola far-se-á representar neste segmento de alto nível do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas pelo secretário de Estado para as Relações Exteriores, que chegou ontem a Genebra. A 43ª Sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas decorrerá numa altura em que o financiamento que irá permitir ao Escritório do Alto-Comissariado e os outros órgãos competentes na matéria, principalmente o CDH, exercer devidamente os seus mandatos.

Para a representante de Angola junto do Escritório das Nações Unidas e outras Organizações Internacionais em Genebra, embaixadora Margarida Izata, Angola perspectiva neste Conselho dos Direitos Humanos exprimir o seu posicionamento sobre a temática, assim como as mais recentes medidas a favor da promoção e protecção dos direitos humanos, em particular no domínio dos direitos da criança, da mulher, da luta contra a corrupção e do repatriamento dos fundos ilícitos.

Margarida Izata disse também que durante o Conselho Angola pensa detalhar o engajamento do país na constância da paz na Região dos Grandes Lagos, após as últimas cimeiras presididas pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, sobretudo no que tange a mediação da situação reinante entre o Uganda e o Rwanda, mas precisamente a recente cimeira de Gatuna/Katuna que mereceu especial atenção do grupo africano em Genebra.