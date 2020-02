Caála agudiza crise de resultados do 1º de Agosto

O Recreativo da Caála ‘agudizou’, ontem, a crise de resultados do 1º de Agosto, após vencer, por 1-0, em jogo referente à 21ª jornada do Girabola 2019/2020. Com esta vitória, os caalenses somam 21 pontos e ascende ao 10º lugar da tabela classificativa. Por sua vez, os militares perdem o comando da prova para o seu arqui-rival, Petro de Luanda, e ocupam agora o segundo com 42 pontos, menos um que o líder. A primeira parte resume-se ao equilíbrio patenteado pelas duas equipas no tapete verde do Estádio Mártires da Canhala.

Ainda assim, os visitantes estiveram melhor com algumas jogadas que levavam muito perigo à baliza dos donos de casa. A cinco minutos do intervalo, o médio ofensivo Careca numa jogada de insistência não conseguiu bater o guarda-redes Neblú do 1º de Agosto. Na etapa complementar, os rubro-negros já não apresentaram a mesma postura física do primeiro tempo. Por este motivo, os comandados de Dragan Jovic baixaram as linhas, o que deu confiança aos pupilos de David Dias. Aos 77 minutos, o avançado Deco aproveitou o cruzamento do seu colega e num forte cabeceamento colocou o Recreativo da Caála em vantagem no marcador.

Depois de conseguir o golo, os jogadores da equipa da casa começaram a fazer o anti-jogo, como cair no relvado sem contacto com o adversário. Mas, o trio de arbitragem lierado por Yuri de Melo esteve atento, pois deu sete minutos de compensação,mas neste período Ary Papel e companheiros não conseguiram evitar a terceira derrota no Campeonato Nacional. No final da partida, o treinador do Recreativo da Caála, David Dias, revelou que a sua equipa trabalhou durante a semana para conseguir esta vitória. “Os meus jogadores estão de parabéns”, felicitou. O técnico dos militares, Ivo Traça, disse que a equipa se apresentou bem, infelizmente perdeu.