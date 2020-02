Espaço Internacional

Japão

O PIB anualizado recuou 6,3% no IVº trimestre de 2019. O registo compara com o crescimento de 0,5% no período anterior, tal como a contracção mais acentuada desde o IIº trimestre de 2014, suportado pelas reduções nos gastos dos consumidores e empresas, com efeitos sobre a procura por matérias- primas.

China

O Banco Central reduziu a taxa básica para empréstimos a 1 ano em 10 p.b.. O actual nível situa-se em 4,05%, sendo que a medida surge como uma tentativa do Governo de apoiar a economia na luta contra os efeitos do Coronavírus, através da redução dos custos de financiamento. .

Reino Unido

As vendas a retalho aumentaram 0,9% em Janeiro. O nível corresponde a um aumento de 1,4 p.p., o maior nível desde Março de 2019, reflexo do aumento da confiança dos consumidores com a efectivação do Brexit em Janeiro último, com efeitos sobre o crescimento da economia.

Alemanha

O Índice de confiança dos investidores ZEW situou-se em 8,7 pontos em Fevereiro de 2020. O nível representa uma redução de 18 pontos em termos mensais, reflexo das incertezas dos efeitos do Coronavírus sobre o comércio mundial, com efeitos sobre a evolução da economia.