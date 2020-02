Federação de Patinagem abre a temporada em Março

O vice-presidente da Federação Angolana de Patinagem (FAP), Pedro Azevedo, disse, ontem, a O PAÍS que a época 2020 arranca entre os dias 20 e 23 de Março próximo com a disputa da Supertaça João Garcia.

Pedro Azevedo garantiu que estão a ser criadas as condições para que a abertura da época possa decorrer sem sobressaltos entre a Académica de Luanda, campeã nacional e detentora do troféu, e o Petro, finalista vencido da Taça de Angola. O desafio entre ambas as equipas disputa-se no Pavilhão Principal da Cidadela Desportiva, a partir das 16 horas.

No palmarés, os académicos já conquistaram o Campeonato Nacional por nove vezes, tendo vencido a Taça de Angola e a Supertaça por seis ocasiões. No historial da prova que abre a temporada do hóquei em patins, as duas formações já venceram a referida competição por seis vezes. De realçar que o Campeonato Nacional da modalidade começa em Julho.