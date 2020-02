MPLA em CABINDA juntou-se no Belize para apoiar joão Lourenço

Sob a presidência de Marcos Alexandre Nhunga, membro do Bureau Político e 1° Secretário Provincial do MPLA em Cabinda, a Comissão Executiva deste partido realizou no dia 22 de Fevereiro, tal como aconteceu em todas as outras províncias do país, uma “Marcha Patriótica e um grandioso Acto Político de Massas em apoio ao Camarada João Lourenço”, bem como às acções do Executivo nos domínios Económico e Social disse ontem a OPAÍS fonte do MPLA em Cabinda.

Participaram na marcha e no acto político de massas centenas de militantes, simpatizantes e amigos do MPLA, OMA e JMPLA dos quatro munícipios, em representação da massa militante da província de Cabinda, que “demonstraram a força do MPLA nesta parcela do território nacional” e mesmo debaixo de chuva intensa não abandonaram o local do acto.

Os militantes da JMPLA e OMA comprometeram-se nas suas mensagens a continuar a apoiar João Lourenço, presidente do MPLA e Presidente da República de Angola, nas reformas económicas e sociais em curso no país e na implementação de políticas públicas tendentes à melhoria das condições de vida das populações.

Na intervenção principal neste acto, Marcos Alexandre Nhunga, 1° secretário provincial do MPLA em Cabinda, apelou a todos os militantes, simpatizantes e amigos do partido na província a continuarem a apoiar João Lourenço nas reformas econômicas e sociais, com destaque para a Campanha de Moralização da Sociedade, “no sentido de transformarmos Angola numa boa terra para se viver”.

Marcos Nhunga, ao contrário de outras províncias em que o acto central da “Marcha Patriótica” se realizou na capital, pôs o todo o partido a encontrar-se numa importante localidade que dista 162 quilómetros da capital provincial, em pleno em pleno coração da densa floresta do Maiombe. Belize é o mais setentrional município da República de Angola.