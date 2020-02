CARNAVAL 2020

Caiu, ontem, o pano sobre o Carnaval de Luanda. Melhor, sobre a competição e desfiles oficiais, porque o dia de hoje está reservado para a festa nos bairros, nas ruas, no seio do povo, enfim. Mas na Nova Marginal, com a presença do Chefe de Estado e da Primeira-dama, 13 grupos transformaram a avenida num dos centros da cultura angolana