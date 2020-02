FAN faz balanço positivo de Angola no Zonal do Botswana

O presidente da Federação Angolana de Natação (FAN), Mário Fernandes, considerou ontem a OPÁIS positivo o balanço da participação da Selecção Nacional em ambos os sexos no Africano da Zona IV, que decorreu de 20 a 23 do corrente mês, em Gaberone, no Botswana. Mário Fernandes fez saber que os resultados que o combinado angolano obteve na competição deveu-se ao trabalho árduo feito durante a preparação.

“Penso que o balanço é positivo. A experiência que nós temos na prova foi a nota determinante”, afirmou. Segundo o dirigente, o combinado nacional continuará a trabalhar tendo em vista os próximos compromissos.

Por isso, a Selecção Nacional vai participar no Campeonato Africano absoluto, em Durban, na África do Sul, de 16 a 19 de Abril próximo, de acesso aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, no Japão. Mário Fernandes garantiu que a Federação vai criar as condições para uma participação exitosa da Selecção Nacional na prova africana.

Por esta razão, a Selecção Nacional terminou na sétima posição, tendo conquistado duas medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze.