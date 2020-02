ISCED retoma licenciatura em Língua Portuguesa no Huambo

O curso de licenciatura no ensino da Língua Portuguesa no período regular, suspenso em 2019, por falta de professores, vai ser retomado no ano lectivo de 2020 no Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) do Huambo, revelou ontem Mário Rodrigues.

O director-geral da instituição garantiu, em entrevista à Angop, que as dificuldades que estiveram na base da suspensão do curso foram ultrapassadas com a admissão de 15 novos docentes. Este processo resultou do concurso público para admissão de quadros ao sector realizado o ano transacto. Reconheceu que o número de docentes não vai preencher as vagas, mas irá colma

tar as dificuldades com que se debate o ISCED, no tocante ao curso de licenciatura no ensino da Língua Portuguesa no período regular.

Mário Rodrigues informou que a suspensão do mesmo, à semelhança dos cursos de licenciatura no ensino da Língua Inglesa e de História, deuse apenas no período regular, pois as aulas no período nocturno são suportadas por professores contratados. Neste caso, os honorários dos mesmos são pagos com as receitas proveniente das propinas dos estudantes do ensino da noite. Ao contrário do curso de ensino da Lingua Portuguesa, o académico fez saber que os restantes dois (Lígua Inglesa e História) continuarão suspensos no ano académico 2020, por falta de professores.