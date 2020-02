Morreu antigo presidente do Egipto Hosni Mubarak

O antigo presidente do Egipto, Hosni Mubarak morreu esta terça-feira (25), num hospital do Cairo, onde estava internado. Tinha 91 anos. Mubarak passou três décadas no cargo antes de uma revolta popular varrer o Egito. Mubarak tinha sido setennciado como culpado de cumplicidade na morte de manifestantes durante a revolução.

Esta condenação viria, entretanto a ser anulada o que resultou na sua restituição à liberdade em 2017. A sua morte foi confirmada por notícias do Estado egípcio estaa Terça-feira (25). No início do dia, o site Al-Watan informou que ele morreu num hospital militar.

Nascido em 1928, Mubarak serviu a força aérea como adolescente tendo jogado um oaoel chave na guerra israel-árabe em 1973. Ele tornou-se presidente menos de um decada após a morte de presidente Anwar Sadat tendo jogado um papel-chave no processo de paz Israel-Palestitiana.

BBC