1º de Agosto volta a escorregar

O 1º de Agosto, segundo com 42 pontos, falhou, hoje, a oportunidade de regressar ao comando do Girabola 2019/2020, ao perder, por 2-1, frente ao Sagrada Esperança da Lunda-Norte, 6ª/28 pts, no Estádio 11 de Novembro, em jogo de acerto de calendário da 18ª jornada do Campeonato Nacional.

Assim, a equipa central das Forças Armadas Angolanas não vence na prova há quatro jornadas, ou seja, empatou duas e o mesmo número de derrota.

No Estádio dos Coqueiros, o Progresso Associação Sambizanga e o Petro de Luanda empataram a uma, para o acerto da 17ª jornada da maior prova do futebol angolano.