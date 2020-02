A Huawei constrói uma Fundação Sólida para o Mundo Inteligente 2030 com Nova Conectividade, Computação, Plataforma e Ecossistema

Primeira Conferência Mundial de Transformação Digital Industrial em Directo

[Shenzhen, China, 24 de Fevereiro de 2020] O Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2020 foi cancelado devido ao surto de coronavírus, mas hoje, a Huawei realizou sua Conferência Mundial de Transformação Digital Industrial. Foi realizada através de transmissão ao vivo conectando convidados de todo o mundo, incluindo Reino Unido, Suíça, EUA, Alemanha e Itália com o tema “Hi, Intelligent World”. A conferência previu cinco tendências de um mundo inteligente daqui a 10 anos e propôs uma fundação construída sobre novos tipos de conectividade, computação, plataforma e ecossistema. Isto permitirá o desenvolvimento inteligente de uma grande variedade de indústrias, incluindo o desenvolvimento urbano, a indústria transformadora, a energia, as finanças, os transportes, etc. A Comunidade Económica ASEAN, o Grupo Aeroportuário Shenzhen e outros clientes também compartilharam suas percepções e experiências em transformação digital.

No futuro, os fluxos de informação com as novas TIC, como a 5G, a AI e a IoT, ajudar-nos-ão a construir a base da qual tudo se origina. Simplificando, o mundo de 2030 será inteligente. No início de uma nova década, a Huawei acredita que o mundo inteligente 2030 terá cinco características:

1) A nível governamental, os governos digitais orientados para as pessoas serão construídos para se adaptarem melhor aos meios de subsistência das pessoas;

2) A nível econômico, robôs inteligentes farão parte crítica de uma futura força de trabalho;

3) A nível social, a tecnologia digital contribuirá para equilibrar a partilha e a distribuição adequada da educação, dos cuidados de saúde e de outros recursos públicos, alcançando a igualdade digital;

4) Do ponto de vista cultural, os cidadãos serão libertados do trabalho físico pesado e do trabalho repetitivo tedioso, e o seu foco irá naturalmente mudar do valor material para o valor mental; E

5) Do ponto de vista ambiental, a implantação de várias tecnologias digitais, nos ajudamos a monitorar e controlar as emissões de carbono de forma mais eficaz e, como resultado, ajudar a proteger a terra.

Ma Yue, Vice-Presidente do Grupo Empresarial Empresarial da Huawei

Ma Yue, vice-presidente do Grupo de Negócios Empresariais da Huawei, comentou: “A próxima década testemunhará o rápido desenvolvimento de novas TIC. A Huawei acredita que novos tipos de conectividade, computação, plataforma e ecossistema irão construir uma base sólida para o mundo inteligente de 2030. A banda Ultrabroadband e as redes de alta velocidade construídas utilizando comunicações 5G, WiFi 6, e quânticas irão cruzar os mundos físico e digital, criando uma base para o mundo inteligente.”

O Sr. Ma continuou: “A nova computação irá oferecer uma solução completa, de todos os cenários que abrange chips de camada inferior, todo o caminho para algoritmos de camada superior, abrangendo os consumidores para o negócio e que constitui o núcleo da transformação inteligente. E a plataforma digital apresenta elevada eficiência e abertura, permitindo que os clientes se concentrem nas suas próprias vantagens únicas e na inovação de serviços, desempenhando assim um papel fundamental na capacitação da transformação digital das indústrias. Com base na estratégia empresarial, arquitectura, política e operações (SAPO), O novo ecossistema, que proporciona um único campo de especialização aliado a múltiplas competências e está profundamente integrado, pode oferecer soluções empresariais mais abrangentes e orientadas para o cliente.”

O mundo inteligente de 2030 não pode existir sem a transformação digital das indústrias em todo o espetro. A Huawei acumulou ampla experiência em ajudar indústrias como governo, transporte, finanças e energia elétrica a alcançar a transformação digital para o presente e o futuro, através de novas conectividade, computação, plataforma e ecossistema. Atualmente, mais de 700 cidades em todo o mundo e 228 das empresas Fortune Global 500, incluindo 58 das empresas Fortune Global 100, selecionaram a Huawei como seu parceiro para a transformação digital.

O Dr. Aladdin D. Rillo, secretário-geral adjunto da Comunidade Económica ASEAN, comentou:

“A economia digital da ASEAN subiu para US$ 100 bilhões pela primeira vez em 2019, e espera-se que cresça para mais de US$ 300 bilhões até 2025. Para os governos, empresas e sociedade, a transformação digital não é mais uma opção, mas um caminho imperativo para fortalecer a economia e as empresas. A fim de promover ainda mais a transformação digital na ASEAN, estão actualmente a ser desenvolvidas novas iniciativas, tais como o desenvolvimento de um ecossistema 5G, o enquadramento da itinerância móvel internacional, a produção inteligente e uma rede de inovação da ASEAN. Também precisamos do apoio do setor privado e de intervenientes no mercado como a Huawei, particularmente na construção de um ecossistema favorável à inovação e na abordagem de questões relacionadas com a grande ideia e a privacidade dos dados.”

Zhang Lixuan, GM of Digitalization, Shenzhen Airport Group (SAG), falou sobre como o grupo entregou a transformação digital e construiu um aeroporto inteligente. A transformação digital de um aeroporto é um projecto complexo, mas com a sua visão de “Um Aeroporto, Um Sonho”, a SAG criou uma abordagem sistemática para construir um aeroporto totalmente digital com uma experiência de utilizador excepcional. O Grupo selecionou a Huawei como seu parceiro estratégico para a transformação digital, usando a Plataforma Digital Horizon da Huawei com sinergia de rede em nuvem.

A plataforma integrou seis recursos TIC IoT, grandes volumes de dados, AI, nuvem de vídeo, GIS e ICP – para construir quatro sistemas de serviços abrangentes: segurança, controle de operações, serviços e gerenciamento. A visão única das operações aeroportuárias tem tido benefícios significativos, incluindo o aumento da pontualidade dos voos para 87%, e a alocação inteligente de stand que pode ser concluída em segundos, reduzindo o número de passageiros de ônibus de ônibus de ônibus em 4 milhões por ano. Isto faz com que o Aeroporto de Shenzhen se torne a primeira organização do mundo a publicar casos na plataforma New Experience in Travel and Technologies (NEXTT). Do ponto de vista da segurança, o novo sistema proporciona um controlo mais preciso e inteligente sobre áreas terminais, aeródromos, áreas públicas e áreas de carga. A solução de reconhecimento facial melhora a eficiência de verificação de segurança em 60%, reduz o risco de perda de cartão de identificação dos passageiros, levando-o para check-out, e atende aos requisitos diferenciados dos passageiros de negócios.

Chen Kunte, ex-Diretor de Informações do China Merchants Bank e atualmente Diretor Principal de Transformação Digital de Serviços Financeiros Globais do Grupo Empresarial da Huawei, comentou sobre as enormes mudanças na indústria bancária chinesa. No futuro, o “app” se tornará um ecossistema que integra clientes de varejo e corporativos, e servirá como uma plataforma tecnológica para trazer serviços bancários para o mundo digital. O conceito tradicional de transformação digital dos bancos foi apenas uma transformação tecnológica para substituir os sistemas de aplicação de base. No entanto, ele acredita que a verdadeira transformação digital é um processo de integração de equipes de TI e de negócios e que a implantação rápida, passo a passo, iteração rápida e agilidade tecnológica irá impulsionar a agilidade do negócio.

No futuro, a 5G irá impulsionar melhorias significativas nas capacidades de aplicativos que ajudarão a trazer serviços bancários para o mundo digital, ajudando as sucursais e os gestores de contas a recuperar o envolvimento com clientes de varejo e corporativos muito mais regularmente. Ele citou o China Merchants Bank como um exemplo. O banco estabeleceu uma nuvem privada e uma plataforma móvel, e abriu funções de host para gerenciar dispositivos e usuários, e controlar a segurança da rede móvel. Ele também construiu uma grande plataforma de dados com arquitetura dissociada e aprendizagem de IA e máquina aplicada a toda a cadeia de negócios para melhorar o controle de risco de crédito. Além disso, implantou uma nuvem de transações financeiras e transferiu aplicações do host para a nuvem, melhorando a experiência do cliente e apoiando a inovação de serviços contínuos.

Liu Jianming, Diretor do Comitê de Peritos em Tecnologia e Equipamento de Grelha Inteligente, Centro de Promoção do Desenvolvimento Industrial, Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) da China, acredita que os futuros sistemas de energia irão integrar a tecnologia digital extensivamente com a energia tradicional. À medida que o uso de tecnologias digitais continua a se expandir no campo de energia elétrica, futuros sistemas de energia evoluirão para “conectividade universal, interação inteligente, alta flexibilidade e segurança e controle sólidos”.

Em seu discurso, o Diretor Liu introduziu vários casos de práticas de transformação digital na indústria de energia elétrica da China. Em 2019, a Plataforma de Controle de Rede em Nuvem de Energia Verde Qinhai e o Big Data Center apoiaram a província de Qinhai da China por 15 dias consecutivos usando 100% de energia limpa. Quando aplicada aos serviços de transmissão e distribuição de energia, a tecnologia de IA melhorou a eficiência de inspeção e aumentou a capacidade inteligente de operações de identificação de equipamentos em 90%. As TIC estão agora a apoiar as operações diárias da infra-estrutura de carregamento público, servindo mais de 500.000 veículos eléctricos na China, com um objectivo de 6,18 milhões até ao final do ano.

Recentemente, o surto de coronavírus atraiu a atenção global. As subsidiárias Zhejiang, Jiangsu e Sichuan da State Grid Corporation of China (SGCC) analisaram o índice de energia das retomadas empresariais com base em grandes dados da rede elétrica. Isto ajudou a fornecer às autoridades locais uma visão geral do recomeço da produção de empresas locais.

É uma honra participar nesta era espantosa de desenvolvimento inteligente. A estratégia do Grupo Empresarial Huawei “Platform + AI+ Ecosystem” se concentra na cooperação com parceiros de ecossistemas, governos e empresas para construir uma base sólida para o mundo inteligente com novos tipos de conectividade, computação, plataforma e ecossistema, E juntos, cumprindo a promessa da era inteligente.

Para mais informações sobre a Conferência de Transformação Digital Industrial da Huawei, visite: HYPERLINK “https://e.huawei.com/topic/mwc2020/en/index.html?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_EEBGHQ205001G&source=ebg_banner&ic_content=mwc2020_cn” https://e.huawei.com/topic/mwc2020/en/index.html?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_EEBGHQ205001G&source=ebg_banner&ic_content=mwc2020_cnError! Hyperlink reference not valid.