A Huawei lança quatro produtos estelares para o mercado corporativo

[Shenzhen, China, 25 de fevereiro de 2020] Hoje, a Huawei lança quatro produtos estelares para o mercado empresarial, nomeadamente: OptiXtrans DC908, SmartLi UPS, Juntamente com a próxima geração de OceanStor Dorado e AirEngine Wi-Fi 6 para 2020 na Industrial Digital Transformation Conference, que foi transmitido em directo a nível mundial. Estes produtos têm sido amplamente reconhecidos e recomendados por organizações terceiras e clientes para o seu desempenho soberbo, capacidade ultra grande, ultra-alta velocidade, e vida de serviço ultra longa para atender às necessidades dos clientes com inovações únicas.

O Huawei OptiXtrans DC908 constrói redes de Interconexão de Centros de Dados (DCI) com largura de banda ultra grande e arquitetura simplificada

O Huawei OptiXtrans DC908 possui uma capacidade ultra grande de 800 Gbit/s por comprimento de onda suportando configuração flexível entre 100G e 800G, e tecnologia Super C+L à prova de futuro para atingir 220 comprimentos de onda. Este produto de ponta ajuda os clientes empresariais a lidar facilmente com os desafios dos fluxos maciços de dados na era da nuvem, reduzir continuamente o custo por bit, maximizar o valor das fibras ópticas e melhorar o retorno do cliente sobre o investimento. Um único dispositivo 2U pode suportar até 12,8 Tbit/s integração ultra-alta. Em termos de arquitetura, o Huawei OptiXtrans DC908suporta integração óptica e elétrica, e converge cinco tipos de placas em uma única, reduzindo as pegadas de dispositivo e economizando espaço na sala de equipamentos. Alimentada pela webGUI em rede, descoberta automática de fibra e tecnologias de comissionamento automático, o Huawei OptiXtrans DC908 permite que os técnicos de TI implementem novos serviços em 8 minutos com simples cliques de mouse. Entretanto, a tecnologia de IA da Huawei permite a O&M de rede inteligente, que pode prever automaticamente mais de 60% de falhas graduais e reduzir falsos alarmes através de análise automatizada das origens de falhas.

Este produto foi reconhecido como “Leader” no Data Center Interconnect: Competitiveness Analysis and Assessment Report 2019 lançado pela GlobalData, onde a Huawei participou deste concurso pela primeira vez. No final de 2019, a solução Huawei DC OptiX tinha ajudado mais de 120 clientes chave da indústria em mais de 60 países a implantar eficientemente redes DCI, incluindo o Baidu da China no setor de Internet OTT, clientes ISP como o AMS-IX dos Países Baixos, E líderes financeiros, como o Banco Nacional da Grécia.

O Huawei SmartLi UPS Digitaliza o seu poder sempre ligado, de fácil utilização e com valor acrescentado

Extremamente confiável e sempre ligado: A digitalização garante a confiabilidade de ponta a ponta. O dispositivo usa as baterias seguras da indústria. A UPS, a bateria e o conjunto de baterias formam um sistema de gerenciamento de três camadas para eliminar pontos cegos percebidos. SmartLi tem um módulo de controle de equilíbrio de corrente integrado único para alcançar o design de tolerância de falhas ao nível do módulo da bateria e eliminar pontos únicos de falha.

Implementação a pedido e fácil de usar: a digitalização recria uma experiência de utilizador simples e eficiente. A O&M agora opera de forma proativa em vez de passiva adotando a gestão inteligente iPower. O design modular da UPS com 97% da alta eficiência da indústria permite a implantação e expansão de módulos de energia a pedido. A SmartLi suporta o uso misto de baterias antigas e novas, o que permite a implementação e expansão simultâneas da capacidade da bateria e da UPS.

Li-ion in, saída de ácido de chumbo faseada para criar mais valor: Comparado com as soluções tradicionais UPS bateria de chumbo-ácido, SmartLi UPS tem uma vida útil de até 15 anos e reduz a pegada do sistema de energia em 70%, Dando mais espaço para outros dispositivos de TI. O módulo de bateria pode efetivamente equilibrar o consumo de energia entre os períodos de pico e os períodos de não-pico para reduzir os custos de energia dos clientes e economizar energia, trazendo mais valor para os clientes.

OceanStor Dorado da próxima geração, o armazenamento inteligente all-flash recomendado pelo ESG Lab

O armazenamento inteligente all-flash OceanStor Dorado, da próxima geração da Huawei, como uma plataforma extremo-a-extremo ultra-alta velocidade, alcança 20 milhões de IOPS e 0,1ms de latência líder da indústria. A arquitetura SmartMatrix totalmente interconectada e de alta confiabilidade permite que um único sistema tolere a falha de até sete controladores (em oito), garantindo a continuidade dos serviços empresariais de base. A aprendizagem profunda baseada em IA melhora a taxa de sucesso de cache de leitura em 50%, e a IA baseada em nuvem permite operações e manutenção inteligentes ao longo do ciclo de vida completo (O&M), tornando a manutenção do sistema de armazenamento mais fácil do que nunca.

Os últimos resultados de testes do ESG Lab revelam que a próxima geração da Huawei OceanStor Dorado oferece a latência de resposta mais rápida de 0,081ms, 100% de balanceamento de carga e 78% de economia de TCO em cinco anos. A ESG também recomenda que o armazenamento all-flash da próxima geração seja a solução para ajudar as empresas a melhorar o desempenho e reduzir o TCO, e o OceanStor Dorado da Huawei é uma boa escolha. O OceanStor Dorado da Huawei pode ser amplamente utilizado em cenários de implementação de banco de dados, virtualização e VDI em larga escala para ajudar as empresas a liberar valores de dados e acelerar a transformação digital e inteligente.

Alimentado pela Huawei 5G, o AirEngine Wi-Fi 6 torna-se o primeiro Wi-Fi da indústria com uma taxa de pico superior a 100Gbps

A Huawei lançou as séries AirEngine 8700, AirEngine 6700 e AirEngine 5700 para cobrir todos os cenários de aplicação em ambientes internos e externos. A taxa de interface aérea do AirEngine 8760 atinge 10,75 Gbit/s, o dobro da próxima melhor oferta da indústria. Este é o primeiro produto Wi-Fi do mundo que tem uma taxa de interface de ar de mais de 10 Gbit/s, definindo um novo padrão de referência para o desempenho Wi-Fi 6. O produto revolucionário pode melhorar significativamente a experiência da rede em vários cenários, tais como o acesso de alta densidade (por exemplo, escritórios, salas de conferências, estádios, edifícios terminais e estações de comboio), aplicações de vídeo HD (por exemplo, ensino VR/AR e videoconferência 4K/8K)., produção de telemóveis no campus (por exemplo, robôs AGV), acesso convergente IoT+Wi-Fi (por exemplo, centros comerciais, supermercados e campus inteligentes) e serviços de rede pública ao ar livre (por exemplo, praças e ruas urbanas).

