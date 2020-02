Campeão nacional longe das boas exibições recebe o Sagrada

O 1º de Agosto, longe das boas exibições no Girabola Zap, recebe, hoje, o Sagrada Esperança da Lunda- Norte, no Estádio 11 de Novembro, às 16:00. As duas equipas acertam o passo em desafi o referente à 18ª jornada do Campeonato Nacional. Os militares, para se manterem colados ao rival de longa data, o Petro de Luanda, são obrigados a vencer os lundas. Na ronda anterior, o campeão nacional atrasou-se ao perder, no Huambo, com o Recreativo da Caála por uma bola a zero. Depois da derrota, a massa associativa disparou contra a equipa técnica e a direcção presidida por Carlos Hendrick. A massa associativa alega que falta coordenação e que é chegado o momento de se fazer algum saneamento no plantel. No Huambo, a equipa esteve muito longe do que já fez, aliás, Ary Papel foi dos mais criticados no sector avançado da formação militar.