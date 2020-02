Carta do leitor: Apartamentos vandalizados

POR: Cagenguele Valdike

Ilustre director do jornal O PAÍS, saudações na paz do Senhor… No último fim-de-semana prolongado, fui visitar o meu irmão na Centralidade do Zango V, no município de Viana, em Luanda. Gostei do que vi naquela nova centralidade, embora o capim continue a ocupar o espaço da relva para os jardins. O lixo, por falta de contentores, continua a ser o problema dos moradores. Mas, fi quei triste ao ver apartamentos vandalizados por pessoas desconhecidas. Os gatunos arrombam as portas e levam consigo toda a louça sanitária. Isso tem estado a preocupar os moradores, porque a presença de pessoas estranhas à noite, fora de hora, tem sido uma constante. Para proteger a integridade física dos cidadãos que lá vivem, gostaria que se colocasse, já, uma esquadra de Polícia para manter a ordem e a tranquilidade pública na centralidade. A unidade dos Bombeiros já funciona e cumpre cabalmente o seu papel. Pela sua extensão, é importante haver patrulhamento na centralidade do Zango V, pois há muitas famílias a residirem lá. Espero que a minha preocupação mereça a atenção das entidades da província de Luanda, uma vez que se pretende viver num sítio com todos os requisitos exigidos internacionalmente.