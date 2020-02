Carta do leitor: Com a saúde não se brinca

As provas de ingresso na Saúde começam hoje, Quarta-feira, 26, em todo país, com a participação de 77.092 candidatos selecionados. Há vagas disponíveis em todo o território nacional, para médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapeutas; para o apoio hospitalar e para o regime geral. Sendo que os concursos se realizam todos os anos, porque, de facto, o país precisa, e ainda estando Angola no chamado novo paradigma, o que se exige, no entanto, é o máximo de transparência e rigor. Os concursos públicos devem ser um dos rostos do combate à corrupção, ao jogo de influências, etc.. Infelizmente, no concurso da Educação as coisas não correram como deveriam, nem no acesso ao ensino superior. Agora, nestas provas de ingresso na Saúde, o que se exige e que não surjam mais suspeições, Angola também pode fazer bem. E esta é uma área demasiado sensível para alguém se dar ao luxo de brincar.