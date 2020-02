Cassules da Raínha Njinga a Mbande vence Carnaval Infantil no Bengo

O grupo, que foi o terceiro a desfilar, exibiu-se com o lema ”Os direitos da criança’’, o que convenceu o corpo de jurados presidido pelo director provincial do Instituto Nacional da Criança (UNAC), Luciano Chila. A agremiação, que destronou o grupo carnavalesco Cassule União Kilamba, do municpio do Dande (vencedor de 2019), levou ainda o troféu de melhor corte do Entrudo. Nos lugares imediatos ficaram o grupo Cassulinhas do Maringa de Cabocha (Bula Mbunda), que se apresentou com o lema “A implementação das línguas nacionais no sub-sistema de ensino”, conquistando 171 pontos, seguindo- se na terceira posição, o grupo Cassule União Kilamba com 163 pontos.

O corpo de jurados distinguiu ainda a melhor alegoria, bandeira e comandante para o grupo Maringa de Cabocha, melhor dança (União Kilamba) e canção para o União Jovens Independentes do Kingungo, num desfile que contou com cinco concorrentes. O primeiro classificado vai receber 350 mil Kwanzas, o segundo 300 mil, enquanto ao terceiro caberá 250 mil. Os vencedores da melhor corte, comandante, canção, bandeira e alegoria terão direito a 30 mil Kwanzas cada um.

Durante o desfile, ao qual acorreram milhares de foliões trajados com vestes coloridas, os grupos exibiram-se com rigor e desempenho competitivo, apresentando coreografias esquematizadas ao ritmo das danças semba, kazukuta, maringa, dizanda e kabetula, fazendo delirar a moldura humana assistente. Terça-feira (25), nove grupos carnavalescos da classe de adultos desfilam no mesmo local, com a participação de dois blocos de animação.