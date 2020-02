Quinze cidadãos detidos por crimes durante o Carnaval

Pelo menos 15 cidadãos, suspeitos pela prática de crimes diversos, foram detidos no dia 24 de Fevereiro, na Marginal de Luanda, durante o desfile central do Carnaval, segundo o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Hermenegildo de Brito, resultante da acção de asseguramento da edição 2020 do Carnaval.

Dos 15 cidadãos, nove foram detidos por roubo de telemóveis, um por roubo de valores monetários (quantia indeterminada), um por tentativa de roubo, dois por uso de estupefaciente, um por desacato às autoridades, um por furto, bem como procedeu- se à apreensão de uma arma branca (faca). Os suspeitos foram encaminhados à 4ª Esquadra para os procedimentos que se impõem.

Para esta edição, a Polícia Nacional dispôs de 1720 efectivos que fizeram o asseguramento em toda a extensão da Nova Marginal de Luanda e arredores, com o intuito de garantir a ordem e tranquilidade públicas antes, durante e após os desfiles das diversas classes, bem como da população em geral. Para o desfile central asseguraram 1481 efectivos e a Polícia aproveitou para agradecer o apoio prestado pela população, através do seu comportamento demonstrado durante o desfile central, na medida em que foram acatados os apelos feitos pela PNA, antes do certame.