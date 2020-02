Crise instalada no 1º de Agosto e Petro assegura liderança

A crise de resultados persegue o 1º de Agosto no Girabola 2019/2020 e quem aproveita é o Petro de Luanda na tabela classificativa. Ontem, os militares voltaram a perder em casa no acerto da 18ª jornada do Campeonato Nacional, no Estádio 11 de Novembro. O campeão nacional foi vergado pelo Sagrada Esperança da Lunda-Norte por duas bolas a uma. Mesmo a jogarem fora de casa, os lundas não tremeram no tapete verde do palco onde também desfilam os Palancas Negras. Por isso, o avançado Cache inaugurou o marcador aos 30 minutos numa jogada de insistência. Antes de o árbitro mandar todo o mundo para os balneários, o campeão nacional tentou reagir, mas sem sucesso.

No reatamento da partida, a pressão acusava os militares, mas estes tinham muitos problemas na finalização. Na insistência ofensiva, os militares pressionavam os lundas em todos o terreno de jogo sem parar. Deste modo, Mabululu empatou a partida aos 70 minutos de cabeça, num lance de bola parada. Depois do golo, o campeão nacional acreditou que podia terminar empatado ou com uma vitória.

Mas, não o que prognosticaram, porque os lundas não cruzaram os braços nos minutos finais. Com algumas falhas no meio campo, o adversário pressionava e aproveitava as fraquezas. Na ponta final, Macaia perdeu o lance e deu o golo de ouro ao Sagrada, acabando por gelar o Estádio 11 de Novembro.

O médio Paulo marcou e aumentou a desgraça dos militares ontem à noite diante dos seus adeptos. Com este resultado, o campeão nacional falha o assalto à liderança e aumenta a “brecha” do Petro de Luanda, que ontem empatou a uma bola com o Progresso do Sambizanga. Para cimentar a liderança, os tricolores são obrigados a vencer o Desportivo da Huíla, em partida de atraso referente à 18ª jornada do Girabola 2019/2020.