Editorial: Ser e parecer

Um país também se faz de pequenas coisas. A percepção que dele se tem, do seu regime político, também se faz de pequenas coisas, até daquelas que acontecem fora da capital. Polícias a espancar zungueiras são imagens que passam lá para fora. Polícias a prender advogados no exercício da sua profissão são também notícias que passam lá para fora. Aqui até pode-se menosprezar, lá fora terão sempre uma leitura política, terão sempre um responsável: quem governa. O discurso político pode ser bonito, sedutor, etc., mas o mundo está habituado a tudo isso, tal como está habituado a lidar com regimes de discurso bonito e prática funesta. Angola não se pode permitir a esta imagem. Há que ser e parecer. É inadmissível o silencio policial ante a detenção e maus-tratos a um advogado em Benguela, no exercício da sua profissão.