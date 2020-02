O treinador do Progresso do Sambizanga, Hélder Teixeira, elogiou ontem a atitude dos seus atletas, no Estádio dos Coqueiros, depois do empate a uma bola com o Petro de Luanda, na conclusão da ronda número 17 do Campeonato Nacional.

“O Progresso do Sambizanga está mal classificado. Mas, vamos continuar a lutar para saír da zona aflita em que nos econtramos”, disse o treinador da formação sambila que ocupa a 13ª posição com 18 pontos.

Por sua vez, o técnico do Petro de Luanda, Sidónio Malamba, que falou na vez do técnico Toni Cosano, expulso por má conduta no banco, disse que qualquer resultado vai relançar a corrida ao título na prova nacional. Por isso, o importante é continuar a trabalhar para manter os níveis competitivos. Sidónio Malamba referiu que a equipa continua focada nos objectivos e não vai dessitir.