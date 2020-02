A Huawei lança o Programa Huawei ICT Academy 2.0, Configurado para Desenvolver 2 Milhões de Profissionais de TIC ao Longo dos Próximos Cinco Anos

Na Conferência Industrial de Transformação Digital ao vivo, a Huawei lançou oficialmente o Programa Huawei ICT Academy Program 2.0. Através deste programa, a Huawei pretende desenvolver 2 milhões de profissionais de TIC e popularizar habilidades digitais nos próximos cinco anos, colaborando com universidades.

Isso faz parte da iniciativa de inclusão digital da Huawei, TECH4ALL, que se destina a expandir os benefícios da tecnologia digital para todos, em toda parte. A Huawei criará o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento da Academia de TIC da Huawei (ADIF), com um investimento total de pelo menos US$ 50 milhões nos próximos cinco anos.

Em 2013, foi criado o programa da Huawei ICT Academy, no âmbito do qual a Huawei forneceu cursos de qualidade e serviços de apoio a universidades/faculdades para ajudá-los a treinar professores, estabelecer e otimizar formadores de TIC, melhorar o sistema de currículo e construir laboratórios padrão.

A Huawei ICT Academy também introduz tecnologias e produtos TIC da Huawei para estudantes em universidades de todo o mundo, encoraja a participar da certificação da Huawei e desenvolve talentos técnicos inovadores e orientados para aplicações para a sociedade e a indústria global de TIC.

Desde 2015, a Huawei se associou a mais de 600 universidades internacionais para criar academias de TIC da Huawei, ajudando as universidades a melhorar suas habilidades de ensino de TIC e a treinar mais de 1500 professores.

Para atender a novos requisitos e desafios, o Programa da Academia de TIC da Huawei entrará na fase 2.0 em 2020. De acordo com seu plano de cinco anos, a Huawei desenvolverá 2 milhões de profissionais de TIC e atualizará continuamente suas soluções de cooperação entre escolas e empresas em tecnologias de ponta, como a 5G e a Inteligência Artificial (AI).

Para atingir este objetivo, a Huawei criará o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento da Academia de TIC da Huawei (ADIF), com um investimento total de pelo menos US$ 50 milhões nos próximos cinco anos. Este fundo visa ajudar as academias de TIC a funcionarem de forma estável através das quatro acções seguintes:

Fornecimento de equipamento de experiências pedagógicas às universidades cooperativas para melhorar as competências práticas dos estudantes.

Treinar professores através do ADIF, fornecendo vales de exame gratuitos para incentivar os alunos a fazer os exames de certificação da Huawei, e criando um fundo de educação para recompensar professores e alunos excelentes.

Manter o Concurso de TIC da Huawei para fornecer uma plataforma para que os alunos se comuniquem com seus pares e mostrem seus talentos.

Cooperar com parceiros em feiras de emprego de talentos em TIC para ajudar os estudantes a encontrar emprego e promover uma correspondência eficiente entre a oferta e a procura de talentos.

Hank Stokbroekx, Vice-Presidente do Serviço Empresarial, Huawei Enterprise BG, disse que a Huawei continuará a estabelecer mais Academias de TIC.

Todos os anos, construiremos 600-1000 Academias de TIC da Huawei. Ao fazê-lo, pretendemos beneficiar mais professores e estudantes universitários no mundo digital, permitir que mais pessoas usufruam de educação igual e de elevada qualidade, melhorar as competências digitais e dar um novo impulso à indústria.

O lançamento do Programa Huawei ICT Academy 2.0 marca uma nova etapa no desenvolvimento de ecossistemas de talentos da Huawei. No futuro, a Huawei aprofundará a cooperação com todas as partes do ecossistema, aumentará o investimento e acelerará a construção de um ecossistema de talentos sustentáveis de ciclo completo para alimentar a transformação digital das indústrias.

Sobre a Huawei A Huawei é um fornecedor global líder de infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes. Com soluções integradas em quatro domínios chave – redes de telecomunicações, TI, dispositivos inteligentes e serviços de nuvem – estamos empenhados em trazer o digital a cada pessoa, casa e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente.

O portfólio de produtos, soluções e serviços da Huawei são competitivos e seguros. Através de uma colaboração aberta com os parceiros do ecossistema, criamos um valor duradouro para os nossos clientes, trabalhando para capacitar as pessoas, enriquecer a vida doméstica e inspirar inovação em organizações de todas as formas e tamanhos.

Na Huawei, a inovação se concentra nas necessidades dos clientes. Investimos fortemente na investigação fundamental, concentrando-nos em avanços tecnológicos que impulsionam o mundo para a frente. Temos mais de 188.000 funcionários até o final de 2018, e operamos em mais de 170 países e regiões. Fundada em 1987, a Huawei é uma empresa privada totalmente detida por seus funcionários. Para mais informações, visite a Huawei online no HYPERLINK “G:\\Taskbar_Desktop\\Common\\ www.huawei.com” www.huawei.com ou siga-nos em: