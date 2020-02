ANASO vai distribuir mais de um milhão de preservativos na ilha de Luanda

O primeiro dia de sensibilização vai decorrer em toda a extensão da ilha de Luanda, onde os activistas falarão de várias formas de discriminação, oferecerão preservativos e farão testes de VIH em clínicas móveis, de forma que as pessoas conheçam o seu estado serológico. A actividade aparece no âmbito da campanha “zero discriminação”, que vai de 1 a 7 de Março, segundo o presidente da ANASO, António Coelho.

O evento vai servir para dar voz às vítimas de preconceito, bem como evitar que a discriminação se coloque como um obstáculo no caminho para alcance de ambições, objectivos e sonhos a favor das pessoas com o vírus. Segundo António Coelho, actualmente há uma grande dificuldade em se ter dados concretos sobre a estigma e discriminação, em função da falta de entendimento do que é o fenómeno e de como denunciar ou receber apoio e orientação. Por isso, acha ser importante sensibilizar todos, de modo que se envolvam na luta contra o estigma e discriminação.

“O objectivo da campanha é sensibilizar a população em geral a não discriminar, a aprofundar e a potenciar conhecimentos sobre as doenças sexualmente transmissíveis e experiências que podem ser partilhadas”. A semana “zero discriminação” vai decorrer de 1 a 7 de Março, contará com várias actividades de sensibilização no combate ao estigma e a discriminação, para o alcance das metas 90-90-90 no âmbito dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).