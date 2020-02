Composições de Filipe Mukenga e Zau entram em cena na VII temporada do “Show Mês”

A sétima temporada do projecto musical “Show do Mês” homenageia na noite desta Sexta-feira (28) e amanhã, Sábado (29), os músicos Filipe Mukenga e Filipe Zau, na abertura da VII temporada que agora arranca, em Luanda. Segundo a organização do evento, o objectivo de homenagear as duas figuras, tem que ver com o contributo prestado ao cancioneiro nacional, onde, entre os vários projectos desenvolvidos ao longo de mais de cinco décadas, destaca- se o “Canto da Sereia”. Além destes, surgem outros sucessos da dupla, fruto das suas composições que serão interpretados por Bevy Jackson, Jay Lourenzo, Gari Sinedima e Mister Kim, Eduardo Paim, além dos próprios Filipe Mukenga e Filipe Zau.

Por outro lado, Nelson Cantos fez saber que a “energia” do projecto está renovada e dão com esse arranque a abertura do mesmo, com várias iniciativas musicais de que se aguardam várias surpresas e momentos inusitados. Sobre o resto da programação, o responsável pela comunicação da produtora preferiu não adiantar detalhes, mas aavançou que os “showistas” continuarão a apreciar concertos de qualidade com a mesma base do rigor e disciplina que os caracteriza. Nelson Cantos referiu, igualmente, que serão ouvidos no auditório do Royal Plaza, temas escritos pela dupla, mas que nunca foram cantados, publicamente, por cada um deles. Só este quesito, faz toda a diferença e, certamente, deverá ser dos momentos mais altos do concerto.“Há canções que aqui não vou citar, obviamente, que tornaram-se autênticos sucessos, e que são composições de Filipe Mukenga e Zau. Por essa razão, os showistas terão a primazia de ouvir nestes dois dias de concerto”, salientou o porta-voz da Nova Energia.

O projecto

O projecto iniciado em 2014 com a cantora Selda “Morena de Cá”, o Show do Mês encerrou a VI temporada o ano passado com a apresentação do mítico músico angolano Bonga que, apesar de viver fora de Angola, mantém nas suas canções a originalidade das vivências dos bairros e musseques do país que o viu nascer e crescer. Refira-se que além do “Maioral”, em 2019, estiveram no palco do Show do Mês, entre outros, Dom Kikas e Os Kiezos, bem como foram homenageados os Irmãos Almeida e a cantora Nany.