Executivo aprova Regime Jurídico de Garantias Mobiliárias

O diploma, que agora segue para o Parlamento para discussão e aprovação, cria o regime jurídico dos bens móveis, como garantia do cumprimento de obrigações, ao mesmo tempo que os adequa às exigências e aos padrões internacionais. Um comunicado de imprensa divulgado no final da sessão do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, refere que, com a aprovação do diploma, o Executivo angolano pretende melhorar o ambiente de negócios no país, por via da promoção e do incentivo ao crédito.

Com essa medida, espera-se por um aumento da competitividade no sector de serviços financeiros, por meio de empréstimos por parte das instituições financeiras não bancárias. Na reunião, foi igualmente aprovada a Estratégia Nacional para os Direitos Humanos, um documento orientador que visa enquadrar a actuação do Executivo, tendo por referência o Plano de Governação 2017-2022 e o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Segundo a nota de imprensa, com essa estratégia pretende-se também alcançar a conquista da “Maioridade Nacional em Direitos Humanos”, elevando os direitos humanos à categoria de “Questão de Segurança Nacional”.

Prémio Nacional dos Direitos Humanos

Ainda no sector da Justiça, o Conselho de Ministros criou o Prémio Nacional dos Direitos Humanos, que visa distinguir anualmente personalidades e instituições que tenham contribuído, de forma relevante, para a protecção, promoção e aprofundamento dos direitos humanos e da cidadania em Angola. Na mesma sessão foi aprovado o regulamento do Prémio Nacional dos Direitos Humanos. No sector da Cultura, o Executivos angolano aprovou o Regulamento sobre os Procedimentos Relativos à Protecção, Exportação, Importação e transferência de Bens Culturais. O diploma visa impedir que os bens culturais saiam do país de forma ilícita e, caso isso aconteça, garantir a sua restituição e retorno, bem como promover e proteger as obras artísticas nacionais.

Programa Nacional de Qualidade Ambiental

No domínio do ambiente, o Conselho de Ministros anuiu ao Programa Nacional de qualidade Ambiental, que tem como foco a melhoria da qualidade de vida das populações das áreas urbanas, peri-urbanas e rurais, garantindo a qualidade do ar, da água e do solo. No mesmo domínio, foi aprovado o Programa Nacional de Normalização Ambiental, documento que vai sensibilizar e mobilizar os sectores económicos, potencialmente usuários de recursos naturais, e o poder público para a gestão participativa. A meta deste programa é assegurar o uso múltiplo e a preservação do ambiente no país, bem como a elaboração das normas técnicas ambientais, de prevenção e protecção do ambiente do sector económico estratégico.

Política externa e tratados internacionais

No quadro da política externa, o Conselho de Ministros apreciou, também para envio à Assembleia Nacional, os Projectos de Resolução que aprovam, para ratificação ou adesão, de vários tratados internacionais. Entre esses documentos estão o Acordo Multilateral sobre Coordenação dos Serviços de Salvamento Marítimo, a Carta Africana de Estatística e o Acordo entre Angola e Cuba sobre a Transferência de Pessoas Condenadas a Penas Privativas de Liberdade. A lista segue com o Acordo de Cooperarão entre Angola e o Brasil, em matéria de Segurança e Ordem Interna, o Memorando de Entendimento entre Angola e os Estados Unidos da América em matéria de Segurança e Ordem Pública. Em analise esteve a Convenção “IMSO” sobre a Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite-INMARSAT e a Convenção sobre a Organização Hidrográfica Internacional. No quadro da cooperação bilateral, o Conselho de Ministros aprovou o acordo entre Angola e o Uruguai no domínio do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e tomou conhecimento do Memorando de Entendimento entre o Instituto Marítimo Portuário de Angola (IMPA) e a Empresa de Gestão dos Portos do Qatar (MwaniQatar).