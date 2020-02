Petro de Luanda tenta destronar 1º de Agosto na Supertaça

O Petro de Luanda e o 1º de Agosto decidem, hoje, a Supertaça, prova que abre a época 2020 sénior feminino de andebol, às 18:00. O desafio ficará também marcado com a estreia da atleta russa Viktoriia Polshikova, nas tricolores, e do técnico Nelson Catito, nas militares. A partida coloca frente a frente o campeão nacional, 1º de Agosto, e o vencedor da Taça de Angola, Petro de Luanda. O desafio está a ser aguardado com muita expectativa pelos adeptos das duas equipas.

Aliás, quando se defrontam o desfecho é sempre impróprio para cardíacos. O clube do eixo-viário parte como favorito, uma vez que reúne uma vasta experiência na prova. Por esta razão, no palmarés, as pupilas do treinador Vivaldo Eduardo somam dez supertaças, contra duas das militares.

Ainda assim, as tricolores reconhecem que terão que dar o litro, uma vez que o 1º de Agosto só pensa na conquista do troféu. As tricolores não contarão com os préstimos de Azenaide Carlos e Marta Cazanga por terem rumado ao exterior. Por conta disso, a equipa sob a orientação de Vivaldo Eduardo terá muitas dificuldades.

Taça agita Namibe

O Interclube bate-se com o Atlético do Namibe, no Pavilhão Welwitschia Mirabilis, no mesmo horário. Em declarações a O PAÍS, o treinador do Interclube, José Pereira “Kidó” fez saber que a sua equipa parte como favorita, apesar de jogar fora de casa. “Vamos entrar com o pensmento que passará pela conquista do troféu”, afirmou.