Pupilos de Dragan Jovic querem mudar ciclo de maus resultados

Após quatro partidas sem vencer no Girabola 2019/2020, a equipa técnica do 1º de Agosto ainda acredita na conquista do título.

Em declarações à imprensa, o treinador-adjunto do 1º de Agosto, Ivo Traça, fez saber que o seu elenco vai trabalhar para dar a volta aos maus resultados. Assim, na sessão desta manhã com início às 8:30, o técnico Dragan Jovic vai esboçar a estratégia para vencer o Cuando Cubango no Domingo, às 17:00.

O desafio com o clube sob o comando de Albano César é a contar para a sequência da 22ª jornada da maior festa do futebol nacional. Na partida frente ao Sagrada Esperança da Lunda-Norte, o 1º de Agosto demonstrou muitas dificuldades, quer na organização ofensiva, quer na transição defensiva. Por conta disso, os militares saíram derrotados da partida por duas bolas a uma.

Deste modo, o bósnio, de 56 anos, vai trabalhar a coesão defensiva, transição ofensiva, circulação da bola, posicionamento, sem descurar os aspectos físicos. Na tabela classificativa, o Petro de Luanda lidera a competição com 44 pontos, ao passo que o 1º de Agosto encontra-se no segundo posto com 42. Por seu lado, o Bravos do Maquis (Moxico) figura na terceira posição com 37 pontos.