Angola decreta quarentena obrigatória a cidadãos provenientes de oito países com casos de Covid-19

Os cidadãos com passagem pelos países com casos de coronavírus, ou que tenham estado em contacto com doentes infectados serão obrigados, ao chegar Angola, a uma quarentena obrigatória de pelo menos 14 dias, determinou esta Sexta-feira (28), em comunicado de imprensa, o Ministério da Saúde (MINSA).

Estão abrangidos pela medida os cidadãos provenientes dos “ países com casos autóctones”, (China, a Coreia do Sul, Irão e Itália) bem como os estados africanos com casos registados como a Nigéria, Guiné Bissau, Egipto e a Argélia.

O Ministério da Saúde determina que enquanto durar a quarentena os cidadãos abrangidos não terão direito à visitas e não acesso aos locais de isolamento.

O governo assegurou que mantém contactos com estes países “com vista a prestar todo o apoio aos cidadãos nacionais aí residentes e reitera o apelo para o contacto permanente com as representações diplomáticas consulares nos referidos territórios”.

A MINSA saber que a Direcção Nacional de Saúde Pública actualizará e publicará, diariamente, a lista de países com base nos critérios adoptados.