Angola eleita secretária regional da OPM

No mandato anterior, o país ocupou o cargo de Vice- Presidente, na pessoa da ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira. Em declarações à ANGOP, a ministra Carolina Cerqueira disse que a actual conjuntura política, económica, social e cultural requer uma organização Pan-Africana com uma visão holística e alinhada aos desafios que se colocam às mulheres no actual contexto das mudanças que ocorrem no continente africano.

Carolina Cerqueira afirmou que a nova geração de mulheres é chamada a revitalizar a organização, numa visão de maior integração, coesão e de diálogo intergeracional e do género, para acelerar o emponderamento das mulheres e a sua efectiva participação na tomada de decisão a favor do calar das armas, do desenvolvimento sustentável, da equidade e da justiça social. A ministra considerou que a diversidade de opiniões e de experiências partilhadas permitiu uma abordagem profunda da situação da mulher nos países africanos e traçar as metas, no âmbito da aplicação dos marcos traçados pelas estratégias da UA 2030 e da ONU 2063, para o avanço da mulher.

A autonomia financeira e inclusão económica das mulheres nos planos de desenvolvimento nacionais e regional foi outra das prioridades traçadas que, segundo a ministra Carolina Cerqueira, deverão ser sustentadas por programas de inclusão e com mecanismos de apoio ao crédito e financiamento de iniciativas de empreendorismo feminino. O 10º congresso elegeu ainda, por unanimidade, Eunice Ipinge, da Namíbia, como presidente, e Grace Kabayo, do Uganda, na posição de secretária-geral, para um mandato de cinco anos. O evento contou com a participação de representantes das cinco regiões do continente e foi orientado pela vice-primeiraministra da Namíbia, Netumbo Nandi. Além de membro fundador das OPM, Angola assumiu a presidência e albergou a sede da organização Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira durante 22 anos.