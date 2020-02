Dupla Yobass apresenta primeiro álbum com 12 faixas

Quinze mil cópias do primeiro disco da dupla Yobass estarão disponíveis, no Sábado, durante a sessão de assinatura de autógrafos e venda na Praça da Independência, em Luanda. O similar vai ocorrer Domingo de manhã na Casa da Juventude, em Viana, e à tarde no centro comercial Bellas Shopping. Segundo o director da LS Republicano, Nino Repúblicano, que falava em conferência de imprensa, o disco, com 12 músicas, teve a participação de Ary, Landrick e dos Moikanos. Para a promoção do disco, estão previstos espectáculos e sessões de venda nas províncias de Benguela e Lunda-Sul, numa primeira fase. O disco estará disponível em todas as bombas de combustíveis da Pumangol. Yola Araújo tem várias músicas que “estouraram” nas pistas de dança e nas rádios do país, com destaque para “Quadradinho”; “Não é Justo Não” e “É Hoje ou Nunca”. Em 2001, lançou o CD de estreia a solo, intitulado “Sensual”, em 2005 “Um Pouco Diferente”, 2007 “Diferente e mais um Pouco”, 2010 “Em Nome do Amor” e em 2014 “A Fada do Amor”. Participou em três edições do projecto Team de Sonho (Vol. I – 2012), Vol. II (2015) e Vol. III (2018). Por sua vez, Bass já lançou vários temas e conseguiu promover a sua música na Europa nos últimos anos, alcançando o sucesso com o single “Sem Norte”. Em Angola, foi nomeado para uma edição do Top dos Mais Queridos, da Rádio Nacional de Angola, e foi “Artista Revelação” nos Angola Music Awards de 2016. O artista iniciou a carreira artística nos anos 90, na cidade do Lubango, como produtor. A dupla YoBass canta junto há mais ou menos dois anos.