Fusão musical entre Gutto e Heavy C em exibição no palco da Casa 70

Os músicos Gutto e Heacy C sobem esta noite ao palco da Casa 70 a partir das 21 horas, no quadro do prosseguimento do projecto Duetos N’Avenida, que vai na sua quarta edição, encerrando assim o chamado “mês do amor”, com uma pitada de amor como sugerem as suas canções. Com casa lotada, pois todos os ingressos foram comercializados, segundo a organização da produtora Zona Jovem, que desafia uma vez mais, dois artistas de géneros diferentes mas que conhecem e acompanham o reportório um do outro. Em entrevista recentemente concedida a este jornal, o músico Gutto manifestou-se especialmente feliz pelo encontro projectado para a noite deste Sábado, 29, pela admiração e respeito pelo trabalho reconhecido do par.

“Conheço o Heavy C há muito, conheço várias das suas composições e nutro um enorme respeito pelo seu talento e pela sua carreira”, realçou. Quanto aos temas do reportório de Heavy C admitiu que ficaria feliz em interpretar “Debaixo dos Lençóis”, “Às vezes”, “Chokolate” e “Gina”. Entretanto, quanto à expectativa da noite, Gutto considerou “como qualquer apresentação ao vivo, será um momento imprevisível e de muita emoção, mas também de muita responsabilidade, pois gosto de corresponder ou superar as expectativas de quem sai de casa para me ver”, salientou o cantor. Por sua vez, Heavy C elogiou a iniciativa tendo considerado ser “o melhor projecto em dueto para o qual eu já fui convidado”, avaliou o artista que segundo suas palavras o projecto “é bastante promissor por unir e reformular obras musicais.

Além disso, é um dos projectos mais consistentes que eu já conheci em Angola ao nível musical”. Em relação em estar ao lado de Gutto, ele destaca ter sido ele a indicar o nome do artista com quem gostaria de fazer dupla. Como tal deu certo! “Eu fui o primeiro a sugerir o Gutto como proposta, devido a todo o respeito que tenho por ele. Além disso, conheço muito a obra desse grande artista e não vejo a hora de poder cantar ‘Private Show’”, manifestou. Outras apresentações A quarta temporada do Duetos segue até ao mês de Junho, quando encerrar essa etapa com a dupla Don Caetano e Puto Português. Mas antes disso, o público do projecto assiste um novo show gospel de Bambila e Miguel Buila (11 de Abril), Yuri da Cunha e Grupo Kituxi (25 de Abril) e Livongh e Ivan Alexei (30 de Maio).