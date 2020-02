Militares conquistam Supertaça

O 1º de Agosto conquistou, ontem, a Supertaça de andebol sénior feminino, no Pavilhão Principal da Cidadela Desportiva, em Luanda.

O sete do rio seco venceu o Petro por 27-23, numa partida renhida do primeiro ao último minuto. A experiência permitiu que as atletas do clube fundado em 1977 erguessem o primeiro troféu da temporada.

Por conta disto, as militares preparam-se para os desafios que estão por vir, ou seja, o Campeonato Nacional, bem como as competições africanas.Com este triunfo, o sete do rio seco assume-se como candidata ao título do Campeonato Nacional.Deste modo, terá o rival de longa data à perna, o Petro de Luanda.

Aliás, entrará para a prova com o sentimento de vingança, uma vez que não tem sido fácil vencer o 1º de Agosto. Depois do desafio, o técnico das militares, Nelson Catito, elogiou as suas atletas e disse que o Petro soube bater-se. Por sua vez, Vivaldo Eduardo reconheceu que o sete militar foi superior, por isso ergueu o primeiro troféu da temporada.