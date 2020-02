Moise Mbiye canta nos Coqueiros

O músico gospel congolês Moise Mbiye chegou a Luanda, na última Quinta-feira, 27, para um espectáculo hoje 29, no Estádio dos Coqueiros, denominado “Baluarte”. Trata-se da primeira presença do congolês em Angola, que considera um momento singular para si e para os seus fãs. “Angola vive bons momentos de paz, especialmente no lado da música gospel, e tem sido exemplo para os músicos”, sublinhou. O artista frisou que vai aproveitar o espectáculo para interagir com os músicos angolanos, nomeadamente Solange de Nery, Simba Reoboth, Dodó Miranda, Guy Destino, entre outros convidados. Acalenta que seja o início de um intercâmbio entre os músicos dos dois países. Moise Mbiye está expectante por conhecer a música e a cultura do povo angolano. O músico e compositor Moise Mbiye é um artista com mais de 20 anos de carreira. Com mais de cinco discos lançados, é uma das maiores referências da música gospel do continente africano. De salientar que o músico Moise Mbiye tornou-se mais popular no país, depois da realização do último programa de talentos em televisão, denominado “Unitel Estrelas ao Palco”. Ao jovem Mayala Sanda coube “imitar” musicalmente Moise Mbiye no concurso, tendo conquistado o terceiro lugar, numa prova ganha por Alberto Sebastião que interpretou o músico angolano Dodó Miranda.