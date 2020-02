Petro de Luanda pode reforçar liderança do Girabola

O Petro de Luanda mede forças, hoje, com o Recreativo da Caála (Huambo) no Estádio 11 de Novembro, em partida referente à 22ª jornada do Girabola 2019/2020, às 16:00. Em caso de vitória, os petrolíferos alargam para cinco pontos a vantagem na tabela classificativa. Por isso, são terão que esperar por uma derrota do 1º de Agosto, amanhã, diante do Cuando Cubango FC. Entretanto, os tricolores são obrigados a dar o litro para conquistarem os três pontos em casa. Ao longo da semana, a preparação incidiu mais nos aspectos técnicos e tácticos para surpreender o adversário do Planalto Central.

No historial de confrontos entre ambas as formações, o clube do Catetão leva vantagem, porque soma dez vitórias contra seis dos caalenses. Em declarações à imprensa, o treinador dos tricolores, Toni Cosano, elogiou o momento que o Recreativo da Caála está a atravessar na competição. Por isso, reconheceu que a sua equipa terá muitas dificuldades para conquistar os três pontos esta tarde. Ainda assim, afirmou que os seus jogadores vão dar o máximo para reforçarem a liderança da prova. Por sua vez, o técnico dos caalenses, David Dias, disse que a sua equipa vai entrar com o pensamento na vitória.

Outras partidas:

No Estádio do Tafe, o Sagrada Esperança da Lunda-Norte terá pela frente o Sporting de Cabinda, a partir das 15:00. A Académica do Lobito (Benguela) defronta o Ferroviário do Huambo, no Estádio do Buraco, no mesmo horário. O Recreativo do Libolo (Cuanza Sul) recebe o Santa Rita de Cássia do Uíge, no Estádio de Calulo às 15:00. O Williete de Benguela recebe o Desportivo da Huíla, no Estádio Nacional de Ombaka, às 15:00. Na tabela classifi cativa, o Petro de Luanda comanda com 44 pontos, mais dois que o 1º de Agosto, rival de longa data.