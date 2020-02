Real Madrid e Barcelona defrontam- se no El clássico

O Real Madrid enfrenta amanhã o Barcelona, no clássico do futebol espanhol, no Estádio Santiago Bernabéu. O desafi o entre ambas as agremiações é a contar para a sequência da 26ª jornada da prova, às 21:00. À entrada desta jornada, as duas equipas encontram-se separadas por apenas 2 pontos. O Barcelona lidera a prova com 55 pontos, ao passo que o Real Madrid é segundo com 53. O jogo está a ser aguardado com expectativa pelos adeptos das duas equipas, porque quando se defrontam o desfecho é sempre imprevisível.