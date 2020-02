TAAG recebe primeira aeronave dash8-400s em Março

A TAAG, (linhas Aéreas de Angola) vai receber a primeira de seis aeronaves do tipo Dash8-400s, da companhia canadiana “De Havilland of Canada Limited”, na última semana do mês de Março.O facto foi confi rmado, ontem, pelo Presidente da Comissão Executiva da TAAG, Rui Carreira, à margem do seminário sobre “O impacto da ética, sustentabilidade e compliance no sector dos Transportes em Angola”. “(….) O objectivo é tornar a operação doméstica mais rentável, pelo que a primeira aeronave chega ao país na última semana de Março, a segunda na última semana de Abril e as demais no final deste ano”, reiterou. Pretende-se com a compra destes aparelhos, para rotas domésticas e regionais, tornar a TAAG mais lucrativa do ponto de vista de consumo de combustíveis, custos de manutenção e custos globais operacionais. Neste sentido, Rui Carreira explicou que no, quadro do processo de renovação da sua frota, estão a ser também criadas as condições para alcançar a efi ciência económica e financeira da companhia. A TAAG atende, actualmente, 17 destinos domésticos, 26 internacionais, em África, América do Sul, Europa e Ásia, com uma frota composta de 13 aeronaves, das quais oito são do tipo Boeing 777, “Triple seven”. A companhia opera nas linhas de Lisboa, Porto, Pequim, Dubai, Rio de Janeiro, São Paulo, Havana, Cidade do Cabo, Joanesburgo, São Tomé, Praia, Brazzaville, Bangui, Douala, Harare, Windhoek, Maputo, Ilha do Sal e Lagos.