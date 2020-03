1º de Agosto obrigado a vencer o Cuando Cubango FC

O 1º de Agosto entra hoje pressionado no desafi o com o Cuando Cubango FC, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, na conclusão da 22ª jornada do Girabola 2019/2020. Em função da goleada do Petro de Luanda, ontem, ao Recreativo da Caála por 3-0, os militares são obrigados a vencer para não deixarem os tricolores fugirem na liderança. Os adeptos do clube do Rio Seco estão “saturados” com as exibições que a equipa tem vindo a fazer ultimamente. O clube não vence há quatro jornadas na maior festa do futebol nacional.

Segundo o treinador-adjunto do 1º de Agosto, Ivo Traça, a derrota com o Recreativo da Caála na 21ª jornada faz parte do passado. Referiu que frente ao Cuando Cubango FC, a equipa vai se apresentar-se forte dos pontos de vista defensivo e ofensivo. Por esta razão, o treinador do 1º de Agosto, Dragan Jovic, corrigiu ontem os aspectos que se apresentaram com falhas no desafi o anterior. Circulação da bola, posicionamento defensivo, transição ofensiva e fi nalização mereceram a atenção minuciosa do bósnio Dragan Jovic.

Os rubro-negros sabem que não será fácil conquistar os três pontos, porque o Cuando Cubango FC encontra-se na zona de despromoção, ou seja, na 14ª posição com apenas 16 pontos e procura “sobreviver”. Por conta disso, os comandados de Alabo César vão contrariar o favoritismo do adversário para sonharem com a permanência. Na classifi cação, o Petro de Luanda lidera com 47 pontos, ao passo que o 1º de Agosto fi gura no segundo posto com 42.