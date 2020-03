Angola reafirma engajamento na Àfrica Austral

A Representante Permanente de Angola junto das Nações Unidas, Maria de Jesus Ferreira, reafirmou, Sexta-feira, em Nova Iorque (EUA), o engajamento do país em acções que levem ao bem-estar dos países da África Austral. A diplomata manifestou esse engajamento durante a abertura da exposição “Independência de África – solidariedade da Noruega: à libertação e à luta para o fim

do Apartheid”.

Durante o evento, a embaixadora Maria de Jesus Ferreira, fez um “percurso” sobre a libertação da África Austral, que culminou com as independências do Zimbabwe, da Namíbia e o fim do Apartheid na África do Sul. Sublinhou que fruto desse empenho, a sub-região da África Austral, actualmente, é independente politicamente e se dedica a melhorar as condições de vida do seu povo.