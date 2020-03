Assessoria de Kangamba acusa PGR de violar a lei

“A s u a precipitada detenção, de forma ilegal, ilícita e abusiva, que aqui e agora protestamos veementemente, constitui uma violação grosseira às normas mais elementares de qualquer Estado democrático e de direito”, diz o documento. Acrescenta ainda que “demonstra, de forma clara e inequívoca, a gratuita intenção de humilhar publicamente um homem que tanto contribuiu, como militar, político e empresário para o engrandecimento de Angola”.

Refuta ainda a informação da PGR de que Kangamba estava “em fuga” quando foi detido, sublinhando que não tinha interesse em o fazer, tendo em atençao que fez toda a sua vida no país, onde está todo o seu património. Reconhece que tem uma dívida, afi rmando que já pagou parte dela, sem especifi car o quanto. “Sempre colaborou com a Justiça e tem vindo a pagar a dívida em causa, cujo valor remanescente fi cou de liquidá-lo, na totalidade, a muito breve trecho”. Por outro lado, esclarece que a mesma foi forçadamente contraída a “alguém que pretendia expatriar os seus capitais, à revelia da legislação em vigor, já que era de montante bastante inferior ao património que possuiu”.

Declarou que Kangamba foi notifi cado na Sexta-feira, através dos seus mandatários legais, que seria ouvido em autos no dia 05 e prontifi cou-se a regressar à Luanda, ainda durante o fi mde-semana, uma vez resolvidos os problemas de negócios que o tinham levado a viajar. “Portanto, foi com profunda apreensão que acabámos de tomar conhecimento da detenção do Sr. Bento dos Santos “Kangamba”, na reforma, hoje [ontem], pelas 6H00, quando se encontrava em viagem de negócios, na Província do Cunene”. Garante que as medidas de coacção aplicadas pelo magistrado do Ministério Público a Kangamba serão veementemente impugnadas pelos seus representantes legais, que não pouparão esforços para que seja reposta a legalidade e esclarecida a verdade dos factos.