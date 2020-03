Guiné adia referendo controverso que pode estender o Governo do veterano Conde

O Presidente da Guiné, Alpha Conde, adiou o referendo constitucional e as pesquisas legislativas de Domingo, por duas semanas, devido a preocupações levantadas por observadores internacionais sobre a lista eleitoral, disse ele à televisão estatal na Sexta-feira. No início desta semana, a Organização Internacional da Francofonia, uma organização de governos de língua francesa, retirou a sua missão de monitoramento de pesquisas, citando a presença de 2,49 milhões de entradas “problemáticas” no registo eleitoral.

A alegação aumentou a pressão sobre Conde, de 81 anos, que muitos temem realizar um referendo sobre a constituição apenas para que ele possa estender o seu Governo por mais 12 anos, apesar do risco de agitação em massa e um grande problema na saúde da economia mineira da Guiné. A nova constituição imporia um limite de dois mandatos de seis anos, acima dos actuais dois mandatos de cinco anos. Não especifica se os termos servidos sob a constituição anterior contariam, mas Conde sugeriu que não. “Aceitamos um leve adiamento da data das eleições”, disse Conde.

“Não é uma capitulação ou um retiro, mas uma lealdade ao que a Guiné era ontem e hoje”. Pelo menos 30 pessoas morreram desde Outubro em protestos contra as mudanças constitucionais propostas. O resultado da votação pode ser o principal factor para uma eleição presidencial antes do final do ano no país, o maior produtor africano do principal minério de alumínio, bauxite. A Oposição está a boicotar o referendo e as eleições legislativas, que dizem ser uma farsa, e os principais membros disseram que impedirão a votação, sem dizer como