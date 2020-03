Intensivo bombardeamento em Trípoli, apesar da trégua

Os bombardeios da capital da Líbia, Tripoli, se intensificaram-se na Sexta-feira, disseram os moradores, enquanto o enviado das Nações Unidas pedia o retorno a um cessar-fogo acordado no mês passado e as forças do Leste disseram que derrubaram vários drones. Moradores disseram que o bombardeio estava entre os mais pesados desde que o cessar-fogo foi acertado em 12 de Janeiro, quando as explosões de artilharia ecoaram pelo centro da cidade e a fumaça negra subiu perto do aeroporto de Mitiga.

Os combates, entre o Exército Nacional da Líbia (LNA) do líder oriental Khalifa Haftar e o Governo de Acordo Nacional (GNA), internacionalmente reconhecido, com sede em Trípoli, ocorreram quando as Nações Unidas tentaram manter negociações de paz, em Genebra. Falando na cidade suíça, na Sexta-feira, o representante especial da ONU, Ghassan Salame, disse que nas últimas 24 horas houve “uma violação de trégua muito séria” e pediu quetodos os lados respeitem novamente o cessar-fogo.

O bombardeio do aeroporto de Mitiga, realizado pela GNA, forçou a suspensão de vôos por horas seguidas em dias consecutivos nesta semana e novos danos a um hangar foram visíveis após o bombardeio de Sexta-feira. O conselho da cidade de Abu Salim, um bairro de Trípoli, também mantido pelo GNA, postou fotos de casas danificadas no Facebook, enquanto médicos evacuaram alguns pacientes de um hospital perto do aeroporto.