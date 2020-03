Interclube e Atlético do Namibe disputam Supertaça a 4 de Abril

A disputa da 15ª edição da Supertaça de andebol em seniores masculinos que vai opor o Interclube e o Atlético do Namibe, agendada para Sexta-feira,28, foi adiada para 4 de Abril pela Federação Angolana da modalidade por motivos de força maior. O desafi o vai colocar frente a frente o campeão nacional, Interclube, e o fi nalista da Taça de Angola, Atlético do Namibe. Assim sendo, ambas as agremiações regressam amanhã aos trabalhos nos seus respectivos centros de treinamento.

Por esta razão, o treinador do Interclube, José Pereira “Kidó” vai dar atenção aos fundamentos ofensivos e defensivos. Deste modo, pressão sobre o portador da bola, posicionamento e consistência ofensiva, vão dominar as sessões. Do ponto de vista clínico, José Pereira “Kidó” fez saber que a sua equipa tem jogadores lesionados.

Adelino Pestana “Amarelo”, Edgar Abreu, Cláudio Lopes e Cláudio Chicola podem falhar a partida por lesão. José Pereira “Kidó” reconheceu a qualidade do plantel do Atlético do Namibe, mas afi rmou que a sua equipa é favorita. Porém, vai assumir as rédeas da partida do primeiro ao último minuto para conquistar o troféu.