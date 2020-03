1º de Agosto regressa às vitórias no 11 de Novembro

O 1º de Agosto regressou às vitórias, após vencer (2-1), ontem, o Cuando Cubango FC, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, em jogo de prosseguimento da 22ª jornada do Girabola 2019/2020. Com esta vitória, os militares reduzem a diferença pontual para dois em relação ao Petro de Luanda, líder com 47.

Assim, o 1º de Agosto quebra o jejum de quatro rondas sem vencer. Por sua vez, a equipa das terras do progresso permanece na última posição com 16 pontos. Ontem, os pupilos de Dragan Jovic entraram determinados em sacudir a crise de resultados. Por isso, a equipa central das Forças Armadas Angolanas procurava marcar um golo no primeiro quarto de hora, pois conseguiu com auto-golo de Dieu Massadila, aos 17 minutos.

Com vantagem de um a zero a favor dos militares, as duas equipas foram para o intervalo. No reatamento da partida, o treinador do Cuando Cubango alterou o seu xadrez de modo a conseguir o tento do empate, quiçá da vitória. Ainda assim, foram os militares por intermédio de Mabululu a aumentar a vantagem para 2-0, aos 57 minutos. Numa jogada de bola parada, aos 78’, Palucho reduziu para duas bolas a uma, mas foi insuficiente para evitar a derrota.